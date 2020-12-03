İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İyi Aile Babası yeni bölüm fragman izle!
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İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İyi Aile Babası yeni bölüm fragman izle!

03.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:45
İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İyi Aile Babası yeni bölüm fragman izle!

Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Baş rollerinde Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü oyuncuların oynadığı İyi Aile Babası'nın seyircilerle buluşmasına az bir zaman kaldı. Peki İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İşte İyi Aile Babası yeni bölüm fragmanı!

İyi Aile Babası, ekranlarda özlemle beklenen aile komedisi formatıyla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir süredir tanıtımını yapan dizi sonunda seyircilerle buluşuyor. İyi Aile Babası dizisi, aynı apartmanda yaşayan bir gelin ve bir kayınvalidenin maceralarını konu alıyor. Annesi ve eşi arasında kalan bir adamın maceralarını komik bir şekilde seyircilere sunuyor. Fragmanlarından ve oyuncu kadrosundan dolayı izleyicilerde eğlenceli bir dizi hevesi barındıran İyi Aile Babası'nın tüm fragmanları aşağıda sizlerle!Peki, İyi Aile Babası ne zaman başlıyor, hangi gün? İyi Aile Babası saat kaçta başlıyor?

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seyirciler tarafından uzun zamandır beklenen İyi Aile Babası sonunda başlıyor! Kanal D ekranlarında izleyicilerin sevgisine sunulacak İyi Aile Babası dizisi bugün yani 3 Aralık Perşembe günü başlıyor. Kanal D tarafından bir değişiklik söz konusu olmazsa dizi her Perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanacak! Peki saat kaçta? İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D'de başlıyor!

İYİ AİLE BABASI FRAGMANI

Baş rollerinde Çağlar Çorumlu, Melek Baykal, Şebnem Bozoklu, Salih Kalyon, Timur Acar ve Berat Efe Parlar gibi yetenekli oyuncuları gördüğümüz İyi Aile Babası dizisi bu akşam 20:00'da seyircilerle ilk defa buluşacak. Dizinin ilk bölümü için 3 adet fragman yayınlandı! İşte İyi Aile Babası dizisi fragmanları!

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İYİ AİLE BABASI 1. FRAGMAN İZLE!

İYİ AİLE BABASI 2. FRAGMAN İZLE!

İYİ AİLE BABASI 3. FRAGMAN İZLE!

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