İyi Aile Babası hangi gün, hangi kanalda? İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir?

Komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi İyi Aile Babası hangi gün, hangi kanalda? İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir?

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan dizi İyi Aile Babası hangi gün, hangi kanalda? İyi Aile Babası oyuncuları, konusu nedir?

İYİ AİLE BABASI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'da Kanal D'de başlıyor!

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

İYİ AİLE BABASI KONUSU KİMDİR?

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.