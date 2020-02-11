İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu
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İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

11.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:43
İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

'nın ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.


Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı , vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı'na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi. Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı'nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti. - KONYA

Kaynak: İHA
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