Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
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Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı

Göcek'te tatil yapan Ivana Sert, arkadaşıyla kano yaparken denizlerin en hırçın balıklarından biri olan müren ile karşı karşıya geldi. Korku dolu anlar yaşayan Sert, balığa yaklaşmadan kanodan indi.

27.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:56

Ünlü modacı Ivana Sert, şimdilerde Göcek'te arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Sert, bir ara kanoya binerken felaketin eşiğinden döndü.

Sert'in kano yaptığı esnada hemen yanında denizlerin en hırçın balığı olarak bilinen 'Müren' balığının da olması Sert'i ve teknede bulunan arkadaşlarını korkuttu. Kısa süreli panik yaşayan isimler, herhangi bir zarar görmeden balıktan uzaklaştı.

Öte yandan Müren balığı, rahatsız edildiği takdirde insanlara saldırmasıyla biliniyor.

Ivana Sert, kano yaparken, denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
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