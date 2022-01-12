İTÜ öğretim üyesinin projesine AB'den destek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Onur Ergen'in "QUEEN" adlı projesi, Avrupa Birliğinin (AB) Ufuk Avrupa Programı Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Başlangıç Düzeyi tarafından 1,4 milyon avro desteğe layık görüldü.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin aldığı ilk ERC projesi olan ve "Quantum Super-Exchange Energy Storage Platform/QUEEN" adını taşıyan proje, kuantum elektron mühendisliği ile geleneksel pil teknolojisi ve elektroniğini, teorik limitlerin ötesine yepyeni bir fizik ve kimya yaklaşımı ile taşımayı öngörüyor. Proje sayesinde, pil teknolojisinin geleneksel işleyişi tamamen değişecek.

2035'e kadar yalnızca 2 kat artırılması beklenen pil enerji yoğunluğunu 20 kat artıran proje, anlık şarj olabilme kavramını oluşturmayı hedefleniyor.

QUEEN projesi kapsamında, özellikle pil kimyasındaki kaotik iyon ve elektron iletimi hassas ve programlanabilir bir biçime getirilerek, çığır açıcı ince pil çalışma mesafeleri ile anlık iyon iletimi sağlanarak bugünün pil teknolojilerinden 10 bin kat daha fazla akımı barındırabilecek pil mimarilerini baştan tasarlayacak. QUEEN projesi, pil işleyişinin karmaşık kodunu kuantum seviyede çözmekle kalmayacak, aynı zamanda biyoloji, esnek elektronik ve spintronik gibi alanlarda 2D malzemelerin potansiyelini de ortaya çıkaracak.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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