İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı - Haberler

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İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

SAPANCA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Ev tamamen yanmaktan, itfaiyenin zamanında müdahalesi neticesinde kurtuldu.

Yangın, Kurtköy Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evin ikinci katında çıktı. A.T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ev tamamen yanmaktan kurtarıldı. Ekiplerce söndürülerek kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Sapanca, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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