İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi
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İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir ecza deposunun depo kısmında yangın çıktı.

14.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33
İtfaiye zamanında müdahale etti yangının büyümesini engelledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir ecza deposunun depo kısmında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin vermesi ile olay yerine gelen ekipleri yangına zamanında müdahale etti ve kısa sürede söndürdü.


Yangın gece saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Ecza Deposu isimli iş yerinde meydana geldi. Ecza deposunun depo kısmından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Düzce Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek hem deponun hem de deponun bulunduğu binanın zarar görmesini engellediler. Yangın söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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