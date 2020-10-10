İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

10.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:35
İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü'nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.4 çocuk babası Rıfat Atabak'ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Tuma Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Özgü Namal Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Tufan Erol Bulut Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Hatay Belen Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:36:43. #1.15#
title