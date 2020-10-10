İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü'nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.4 çocuk babası Rıfat Atabak'ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR