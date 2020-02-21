İtfaiye eğitimlere ara vermeden devam ediyor

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:13

Yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında İtfaiye Dairesi Başkanlığınca alanında uzman itfaiye personelleri tarafından eğitimler verilerek, tatbikatlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ekipler, başta resmi kurumlar olmak üzere tüm vatandaşlara el uzatmaya ve yangınlar konusunda yurttaşları hem teorik hem de pratik olarak bilinçlendirmeye devam ediyor.

İtfaiye Teşkilatı'nın 7/24 göreve hazır olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personellerin de hizmet içi eğitimlerle sürekli olarak güçlendirildiğini belirttiler.

Kaynak: Bültenler