İtfaiye eğitimlere ara vermeden devam ediyor
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İtfaiye eğitimlere ara vermeden devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, okullar başta olmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda yangınlar konusunda Eskişehirlileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:13
İtfaiye eğitimlere ara vermeden devam ediyor

Yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında Dairesi Başkanlığınca alanında uzman itfaiye personelleri tarafından eğitimler verilerek, tatbikatlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Ekipler, başta resmi kurumlar olmak üzere tüm vatandaşlara el uzatmaya ve yangınlar konusunda yurttaşları hem teorik hem de pratik olarak bilinçlendirmeye devam ediyor.

İtfaiye Teşkilatı'nın 7/24 göreve hazır olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, personellerin de hizmet içi eğitimlerle sürekli olarak güçlendirildiğini belirttiler.

Kaynak: Bültenler
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