İtfaiye aracıyla otomobil tramvay yolunda çarpıştı: 1 yaralı

05.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:00

Fatih Beyazıt Meydanı'nda itfaiye aracı ile bir otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Beyazıt Meydanı Yeniçeriler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri bir iş yeri yangınına gittiği sırada 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKD 308 plakalı otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA