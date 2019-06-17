İtfaiye, 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtardı
Tolga YANIK/KONYA, (KONYA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tolga YANIK/KONYA, (KONYA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine iftaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri 18 metre derinliğin su kuyusuna halatla inerek köpeği kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.
Kaynak: DHA
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