İtalyan polisinden milyonlarca euroluk AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon

15.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:26

İtalya'da güvenlik güçleri, Avrupa Birliği'nin tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.



Sicilya Adası'ndaki Messina kenti merkezli soruşturma kapsamında, emniyet güçleri, sabah saatlerinde yaptığı baskınla "Batanesis" ve "Bontemp Scavos" isimli mafyaların başındaki isimlerden noterler ve iş adamlarına kadar toplam 94 kişiyi gözaltına aldı. Euronews.com'da Görüntüle