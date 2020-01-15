İtalyan polisinden milyonlarca euroluk AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon
Haberler » Dünya » İtalyan polisinden milyonlarca euroluk AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon - Haberler

İtalyan polisinden milyonlarca euroluk AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon

İtalyan güvenlik güçleri, Avrupa Birliği'nin tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı

15.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:26
İtalyan polisinden milyonlarca euroluk AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon

İtalya'da güvenlik güçleri, 'nin tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan 'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.


Sicilya Adası'ndaki Messina kenti merkezli soruşturma kapsamında, emniyet güçleri, sabah saatlerinde yaptığı baskınla "Batanesis" ve "Bontemp Scavos" isimli mafyaların başındaki isimlerden noterler ve iş adamlarına kadar toplam 94 kişiyi gözaltına aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler