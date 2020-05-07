İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
07.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:56

Koronavirüs nedeniyle dünyada en ağır kayıpların yaşandığı ülkelerden İtalya'da araştırmacılar, virüsün "hücrelerde yok edilmesini sağlayan dünyadaki ilk aşı"yı bulduklarını ve sonbaharda insan deneylerine başlayacaklarını açıkladı. Farelerde üretilen antikorları insan hücrelerine aktaran bilim insanları, hiçbir hücrenin enfekte olmadığını duyurdu.

İtalya'da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ilk deneylerini fareler üzerinde gerçekleştirdi ve hayvanların geliştirdiği antikorlar analiz edildi.

Laboratuvar testlerinden elde edilen ön sonuçlar, test farelerinde oluşturulan antikorların insan hücrelerinin yeni tip koronavirüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.

"DÜNYADA BİR AŞI İLE KOVID-19'U DURDURABİLEN İLK EKİP BİZİZ"

Takis BioTech'in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, bilim insanları salgını durdurmak için yarışırken İtalyan ekibinin sonbaharda klinik denemelere başlamayı planladığını açıkladı. Aurisicchio, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile Kovid-19'un nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz" açıklamasını yaptı.

5 FARKLI AŞI ADAYINI DENEYEREK KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Bilim insanları Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ndeki farelerde geliştirdikleri beş farklı aşı adayını deneyerek karşılaştırma yaptı. Kovid-19'a yanıt olarak oluşturulan antikorlar, farelerin kanından alındı ??ve bir petri kabında bulunan insan hücrelerine eklendi. Araştırmacılar, insan hücrelerinin 14 gün içinde virüse karşı "güçlü antikor yanıtı" ürettiğini açıkladı. Antikorlar, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine bağlanmasını ve insan hücrelerini enfekte etmesini başarıyla engelledi.

BÜYÜK ÖLÇEKLERDE ÜRETİLEBİLİR

Geliştirilen aşıların hepsinin DNA bazlı aşılar olduğu belirtildi. DNA veya RNA bazlı aşılar, zayıflatılmış veya deaktive edilmiş bir virüs veya virüsün parçaları ile yapılmadığından herhangi bir taze örneğe ihtiyaç duymadan laboratuvarda büyük ölçekte üretilebileceği anlamına geliyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Aurisicchio, "Bu, İtalya'da yapılan bir aşı adayının test aşamalarında geldiği en gelişmiş nokta. Hücrelerini test ettiğimiz iki kişiyi 'gelecekteki klinik çalışmalar için kullanacağız. Aşının insanlarda de işe yarayacağını umuyoruz" dedi.

İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı Haber
Genç kız Barbie'ye özenip dudağına 20'den fazla dolgu yaptırdı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı Haber
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haber
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Haber
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Haber
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Irrfan Khan Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Falcao Gökhan Gönül Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Mayıs Avrupa Haziran
Şu an buradasınız: İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:10:52. #1.14#
title