İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak

13.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 07:51

İtalyan hükümeti, korona salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış üzerine kısıtlamaları sıkılaştırırken, 15 Mart tarihinden itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek. Avrupa ülkesindeki bu gelişme, İtalya'nın birkaç ay önce olduğu gibi yeniden tam kapanmaya doğru gittiği yorumlarına neden oldu.

İtalya'da koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar ülke genelinde sıkılaştırıldı. Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı kararnameye göre, 15 Mart tarihinden itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek.

PASKALYA'YI KISITLAMADA GEÇİRECEKLER

Kararnamenin imzalanmasının ardından ülkede sarı bölge kalmazken, sadece Sardunya Adası'nda beyaz bölge tedbirleri uygulanacak. Önümüzdeki 6 Nisan'a kadar geçerli olacak tedbirler kapsamında, 2-5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Paskalya bayramında tüm ülkede kırmızı bölge kısıtlamaları geçerli olacak.

BULAŞMA DEĞERİ ARTTI

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık pandemi değerlendirmesinde, bulaşma endeksi Rt değerinin ülke çapında son bir hafta içinde 1.06'dan 1.16'ya yükseldiği açıklanmıştı. Kurul, her 100 bin kişi arasında vaka görülme sayısının 225.64'e çıktığını duyurdu. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranın ise bir haftada yüzde 26'dan yüzde 31'e yükselerek kritik eşiğin aşıldığı açıklandı.

YENİ DALGA YAŞANIYOR

İtalya Başbakanı Mario Draghi, başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezine yaptığı ziyarette vaka sayısında yeni bir dalga yaşandığını açıklamıştı.

İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Hülya Avşar Şevket Çoruh
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 07:52:03. #1.14#
title