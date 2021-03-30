İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi
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İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın 'Süper Mario' lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra bekledi.

İtalya'nın 'Süper Mario' lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra bekledi.

İtalya Başbakanı Mario Dragh ve eşi  Maria Serenella Cappello koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı oldu. Başbakan Dragh ve eşi Cappello'nun Lazio kentindeki Roma Termini garına kurulan merkezde aşı sırası beklediği dikkat çekti. Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle İtalya aşılama uygulamasını yavaşlamış, geçtiğimiz cuma gününden itibaren AstraZeneca Oxford aşısını kullanmaya yeniden başlamıştı.


İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi
İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi
İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi
İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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