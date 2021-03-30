İtalya'nın Süper Mario'su eşiyle aşı sırası bekledi

İtalya'nın 'Süper Mario' lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra bekledi.

İtalya'nın 'Süper Mario' lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi, AstraZeneca Oxford aşısı olmak için sıra bekledi.

İtalya Başbakanı Mario Dragh ve eşi Maria Serenella Cappello koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca aşısı oldu. Başbakan Dragh ve eşi Cappello'nun Lazio kentindeki Roma Termini garına kurulan merkezde aşı sırası beklediği dikkat çekti. Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle İtalya aşılama uygulamasını yavaşlamış, geçtiğimiz cuma gününden itibaren AstraZeneca Oxford aşısını kullanmaya yeniden başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı