İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Halihazırda 200 noktadaki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sicilya adasında yangından etkilenen bölgenin havadan çekilen görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco