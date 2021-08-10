İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco - Haberler | Güncel

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Halihazırda 200 noktadaki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sicilya adasında yangından etkilenen bölgenin havadan çekilen görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
İtalya'nın Sicilya adasında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vigili Del Fuoco

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