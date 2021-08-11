İtalya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor

İtalya'da orman yangınları devam ederken, ekipler 12 saatte 300'den fazla noktaya müdahale etti.

İtalya'da orman yangınları devam ederken, ekipler 12 saatte 300'den fazla noktaya müdahale etti.

İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınları devam ederken, itfaiye ekipleri sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlar kapsamında 12 saat içinde 300'den fazla noktaya müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 adet Canadair yangın söndürme uçağı kullanıldığı bildirildi.

Yangın bölgesindeki evine giden 1 kişi hayatını kaybetti

Yangınların yoğun olarak devam ettiği Kalabriya bölgesinde 76 yaşındaki bir kişi kırsal alandaki evini kontrol etmek için gittiği sırada evin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yangınlar Acatti Ormanları'na sıçradı

Reggio Calabria Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale için ordudan destek talep edildiği ve ordunun yarından itibaren söndürme çalışmalarına katılacağı aktarıldı. Yangınların ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve pek çok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Acatti Ormanları'na da sıçradığı bildirildi.

Yangınlar yerleşim yerlerine ulaşıyor

Sicilya Adası'nda bulunan Petralıe e Geraci Siculo bölgelerinde alevler yerleşim yerlerine ulaşırken, itfaiye ekipleri bölgedeki yangınlara helikopter ve uçaklarla 100'ü aşkın müdahalede bulundu. Palermo kenti yakınlarındaki orman yangınlarının yerleşim alanına sıçramasını engellemek için çalışmalar devam ediyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı