İtalya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor

İtalya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İtalya'da orman yangınları devam ederken, ekipler 12 saatte 300'den fazla noktaya müdahale etti.

İtalya'da orman yangınları devam ederken, ekipler 12 saatte 300'den fazla noktaya müdahale etti.

İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınları devam ederken, itfaiye ekipleri sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlar kapsamında 12 saat içinde 300'den fazla noktaya müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 adet Canadair yangın söndürme uçağı kullanıldığı bildirildi.

Yangın bölgesindeki evine giden 1 kişi hayatını kaybetti

Yangınların yoğun olarak devam ettiği Kalabriya bölgesinde 76 yaşındaki bir kişi kırsal alandaki evini kontrol etmek için gittiği sırada evin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yangınlar Acatti Ormanları'na sıçradı

Reggio Calabria Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale için ordudan destek talep edildiği ve ordunun yarından itibaren söndürme çalışmalarına katılacağı aktarıldı. Yangınların ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve pek çok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Acatti Ormanları'na da sıçradığı bildirildi.

Yangınlar yerleşim yerlerine ulaşıyor

Sicilya Adası'nda bulunan Petralıe e Geraci Siculo bölgelerinde alevler yerleşim yerlerine ulaşırken, itfaiye ekipleri bölgedeki yangınlara helikopter ve uçaklarla 100'ü aşkın müdahalede bulundu. Palermo kenti yakınlarındaki orman yangınlarının yerleşim alanına sıçramasını engellemek için çalışmalar devam ediyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:00:57. #1.14#

title