- İtalya'da ölü sayısı 22'ye yükseldi

ROMA - İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsünün büyük bir bölümünün çökmesinin sonucu hayatınbı kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsünün büyük bir bölümü çöktü. İtalyan yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, bugün yaşanan olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Yetkililer bilançonun artmasından endişe ediyor. Köprünün çöktüğü sırada köprü üzerinde yaklaşık 20 aracın bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, köprünün enkazından 2 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.