İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir başka çığ felaketinde de 1 kişi yaşamını yitirdi

29.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:00
İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

'nın kış turizm merkezi Güney bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.


Ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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