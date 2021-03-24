İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor
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İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

24.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, 16 Şubat'tan bu yana 16. kez lav ve kül püskürttü. Dağın aktif güneydoğu kraterinde meydana gelen patlama sebebiyle yanardağ yamacında lav akışı gözlendi.

Dağın püskürttüğü küllerin 4 ila 6 kilometreye kadar yükseldiği ve uydudan da rahatça görülebildiği ve bu nedenle Katanya kenti hava sahası üzerinde kırmızı kodlu uyarı verildiği aktarıldı.

Yanardağın püskürttüğü kül sebebiyle Katanya havalimanının pistinin de külle kaplandığı, uçuşlara gece boyunca ara verildiği ve pistin temizlendiği kaydedildi.

Etna'daki volkanik hareketlilik öncesinde ve sonrasında dağın çevresinde volkanik depremlerin kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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