İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler
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İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Her yıl Şubat ayında İtalya'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor.

19.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:31
İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler

Her yıl Şubat ayında 'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor. Kağıt hamurdan yapılan dev maket ve maskeler arasında bu yıl ünlü genç çevreci aktivist 'in de maketi bulunuyor.

Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio'da 1873 yılından beri Şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karnavalda geçit töreni yapan dev maketlerden görüntüler


Kaynak: DHA
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