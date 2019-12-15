İtalya'da bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba için 54 bin kişi tahliye edildi

15.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:47

İtalya'nın güneyindeki Brindisi kentinde tesadüfen bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için kent neredeyse tamamen boşaltıldı.



Operasyonun İtalya'da savaş sonrası yapılan en büyük tahliye işlemi olduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerinin yüzde 60'ından fazlasına denk gelen 54 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle