İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı "Sarılma Odası" kuruldu
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İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı "Sarılma Odası" kuruldu

13.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:56

Bakımevine kurulan sarılma odasından detaylar Ziyareter gelenlerin koruyucu kıyafet giymesi Ziyarete gelenlerle röportaj Bakımevinde kalanların sevdikleri ile görüşmesi Görüşme odalarının dezenfekte edilmesi Sarılma odasında el tutuşan, görüşen insanlar İtalya'da bir bakımevi, yeni tip...

Bakımevine kurulan sarılma odasından detaylar

Ziyareter gelenlerin koruyucu kıyafet giymesi

Ziyarete gelenlerle röportaj

Bakımevinde kalanların sevdikleri ile görüşmesi

Görüşme odalarının dezenfekte edilmesi

Sarılma odasında el tutuşan, görüşen insanlar İtalya'da bir bakımevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan sakinleri için "sarılma odası" kurdu. Ülkenin güneyindeki Avellino bölgesine bağlı Irpinia Sosyal Hizmetler A5 Konsorsiyumu tarafından önerilip, Montefalcione'de kurulan sarılma odası, bölgedeki bakımevlerinde yaşayanların yakınlarıyla görüşmesine, birbirine sarılmasına, el tutuşmasına ve konuşmasına imkan sağlıyor. Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odaları sayesinde artık güneydeki Campania bölgesinde bulunan Irpinia'daki yaşlılar için de hayata geçirilerek, bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını kolaylaştırıyor. Sarılma odalarına girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor.

İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu
İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu
İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu
İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Manuel Dorati

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