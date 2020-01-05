İtalya'da araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » İtalya'da araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı - Haberler

İtalya'da araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya'nın kuzeyinde bir araç, Alman turist grubunun bulunduğu kalabalığa daldı.

05.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:30
İtalya'da araç kalabalığa daldı: 6 ölü, 11 yaralı

'nın kuzeyinde bir araç, Alman grubunun bulunduğu kalabalığa daldı. Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


İtalya'nın Güney Bölgesi'ndeki kayak merkezi Luttach'ta yerel saatle gece 01.00 civarında bir araç otobüs bekleyen genç Alman turistlerden oluşan kalabalığa daldı. İtalyan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin öldüğü 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.


İtalyan basını araç sürücüsünün alkollü olduğunu belirtti. - ROMA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler