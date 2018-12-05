İtalya'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın: 2 Ölü, 17 Yaralı

İtalya'nın Rieti kentindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın patlamaya neden oldu. Yangında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İtalya'nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada yangın çıktı, yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yetkililer kazada bir itfaiye eri olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının söndürüldüğünü açıklayan polis, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

(İHA)