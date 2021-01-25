Hükümet kriziyle karşı karşıya kalan İtalya'da Başbakan Conte istifa ediyor

İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizi devam ediyor. Başbakan Giuseppe Conte, bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı makamında ziyaret ederek istifasını sunacak.

İtalya'da hükümetin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülemedi. Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı.

BUGÜN İSTİFASINI SUNACAK

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı ve başbakanın toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak istifasını sunacağı duyuruldu.

SANDIK SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, dün katıldığı bir televizyon programında, "Ya önümüzdeki günlerde Parlamento'da kalıcı bir şekilde çoğunluğu sağlarız ya da sandığa gitmenin daha doğru olacağını söyleyen ilk ben olurum" demişti.

Koalisyonu oluşturan partiler, istifa haberi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın yeniden hükümet kurma görevi vermesi halinde Conte liderliğinde geniş tabanlı bir hükümete destek vereceklerini açıkladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı