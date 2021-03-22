İtaatkar nedir? TDK'ye göre itaatkar nedir?
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İtaatkar nedir? TDK'ye göre itaatkar nedir?

22.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
İtaatkar nedir? TDK'ye göre itaatkar nedir?

İtaatkar, günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve kullandığımız bir kelimedir. İtaat etmek, itaatkar, itaat kelimelerini çevremizden, sosyal medyadan, yazılı kaynaklardan görüyoruz. Peki anlamını biliyor muyuz? İtaatkar nedir? TDK'ye göre itaatkar nedir? sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

İtaatkar, günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve kullandığımız bir kelimedir. İtaat etmek, itaatkar, itaat kelimelerini çevremizden, sosyal medyadan, yazılı kaynaklardan görüyoruz. Peki anlamını biliyor muyuz? İtaatkar nedir? TDK'ye göre itaatkar nedir? sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

İTAATKAR NEDİR? TDK'YE GÖRE İTAATKAR NEDİR?

İtaatkar kelimesinin TDK'ye göre anlamı "itaatli" dir.

İtaatkar, söz dinler, sürekli itaat eden anlamlarında kullanılır. Söz dinlemekten ziyada burada daha çok boyun eğme durumu vardır. Söylenen her şeyi kabul eden boyun eğen, itaat eden kişiler için kullanılan bir kelimedir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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