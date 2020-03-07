İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında
Haberler » 3. Sayfa » İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında - Haberler

İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 3 farklı işyerinde hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

07.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:19
İşyeri hırsızları güvenlik kamerasında

'te 3 farklı işyerinde hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 hırsız tarafından yakalandı.


Gaziantep polisi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 'nde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişiyi tespit etti. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin yağma suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu anlaşılırken, diğer şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler