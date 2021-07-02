İsviçre ve İspanya maçı kaç kaç! İsviçre ve İspanya maçı golleri, özeti!

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynandı. Peki, İsviçre ve İspanya maçı kaç kaç! İsviçre ve İspanya maçı golleri, özeti!