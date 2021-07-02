İsviçre ve İspanya maçı kaç kaç! İsviçre ve İspanya maçı golleri, özeti!
EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynandı. Peki, İsviçre ve İspanya maçı kaç kaç! İsviçre ve İspanya maçı golleri, özeti!
İsviçre-İspanya Maçı, 02 Temmuz Cuma günü oynanacak. İsviçre-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak. TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD! TRT canlı yayın izle! İsviçre ve İspanya maçı kaç kaç! İsviçre ve İspanya maçı golleri, özeti!
İSPANYA -İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?
Top yan ağlarda kaldı! Xherdan Shaqiri'nin şutu! İsviçre 0 - 1 İspanya
Denis Zakaria gol fırsatını kaçırdı! İsviçre 0 - 1 İspanya
Xherdan Shaqiri savunmadaki hatayı affetmedi! İsviçre 1 - 1 İspanya