İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu Tüm dünyada 24 bini aşkın can alan koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aşarken, İsviçre vaka sayısının 10 bini aştığı 9'uncu ülke oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 24 bini aşkın can alan yeni tip koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aştı. Avrupa ülkesi olan isviçre'de de vaka sayısı artarak 11 bin 811'e yükseldi. Böylelikle İsviçre, vaka sayısı 10 binin üzerinde olan 9'uncu ülke oldu.

EN FAZLA VAKA ARTIK ABD'DE

Ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 782 kişiye bulaşan ölümcül koronavirüste vaka sayısının en çok görüldüğü ülke el değiştirdi. Virüsün 85 bin kişiyle enfekte olduğu ABD, salgının yeni merkez üssü haline geldi.

İNGİLTERE VE İSVİÇRE DE 10 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde 532 bin vakanın yaşandığı koronavirüste İngiltere ve İsviçre de 10 bin vaka sınırını aşan ülkeler oldu. İngiltere'de 11 bin 812, İsviçre'de ise 11 bin 811 vaka bulunuyor.

İşte en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 10 ülke: