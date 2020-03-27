İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İsviçre, Güncel

İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu

Tüm dünyada 24 bini aşkın can alan koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aşarken, İsviçre vaka sayısının 10 bini aştığı 9'uncu ülke oldu.

27.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:57
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 24 bini aşkın can alan yeni tip koronavirüste vaka sayısı yarım milyonu aştı. Avrupa ülkesi olan isviçre'de de vaka sayısı artarak 11 bin 811'e yükseldi. Böylelikle İsviçre, vaka sayısı 10 binin üzerinde olan 9'uncu ülke oldu.

EN FAZLA VAKA ARTIK ABD'DE

Ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 782 kişiye bulaşan ölümcül koronavirüste vaka sayısının en çok görüldüğü ülke el değiştirdi. Virüsün 85 bin kişiyle enfekte olduğu ABD, salgının yeni merkez üssü haline geldi.

İNGİLTERE VE İSVİÇRE DE 10 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde 532 bin vakanın yaşandığı koronavirüste İngiltere ve İsviçre de 10 bin vaka sınırını aşan ülkeler oldu. İngiltere'de 11 bin 812, İsviçre'de ise 11 bin 811 vaka bulunuyor.

İşte en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 10 ülke:

  1. ABD 85.991
  2. Çin 81.782
  3. İtalya 80.589
  4. İspanya 57.786
  5. Almanya 43.938
  6. Fransa 29.566
  7. İran 29.406
  8. İngiltere 11.812
  9. İsviçre 11.811
  10. Güney Kore 9.332
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu

Haberin Videosu:

Avrupa ülkesi İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi Haberler
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü Haberler
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haberler
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı Haberler
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Haberler
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ender Saraç Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ersun Yanal Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Polis Kadın İtalya
Şu an buradasınız: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 09:08:59. #1.14#
title