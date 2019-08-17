İsviçre'de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" eskizleri bulundu
İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.
İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.
Zürihli bir emlakçı dünyanın en çok okunan öykü kitaplarından biri olan "Küçük Prens"in (Le Petit Prince) yazarı Saint-Exupéry'nin çizdiği eskizlere İsviçre'de eski bir yapıda rastladı. Euronews.com'da Görüntüle