İsviçre'de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" eskizleri bulundu

17.08.2019 08:48

İsviçre'deki eski bir binada yazar Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens" eseri için çizdiği eskizler bulundu.

Zürihli bir emlakçı dünyanın en çok okunan öykü kitaplarından biri olan "Küçük Prens"in (Le Petit Prince) yazarı Saint-Exupéry'nin çizdiği eskizlere İsviçre'de eski bir yapıda rastladı. Euronews.com'da Görüntüle