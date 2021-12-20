İstinat duvarının altında kalan işçi ağır yaralandı

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Tuzla'da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan İşçi, ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölgesi'nde bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli İşçi, istinat duvarının altında kaldı. Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak duvar altından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL