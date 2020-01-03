İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
İstinaf, Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından verilen hapis cezasının hukuken uygun olduğuna hükmetti.
İstinaf mahkemesi, yazar Ahmet Altan'a ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), bir İnternet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 2 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle