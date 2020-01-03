İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
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İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu

İstinaf, Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından verilen hapis cezasının hukuken uygun olduğuna hükmetti.

03.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:24
İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'a verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu

İstinaf mahkemesi, yazar 'a ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), bir İnternet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 2 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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