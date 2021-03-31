İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu hasbihal programı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasbihal Buluşmaları Etkinlikleri kapsamında Erciyes ve Gevher Nesibe Yurdunda "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu hasbihal programı gerçekleştirildi.