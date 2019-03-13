İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

SANKO Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yıldönümü nedeniyle "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu bir tören düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, "Ulusumuzun bağımsızlık ve egemenliğini temsil eden en önemli değerlerin başında gelen İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla, o günleri ve 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen İstiklal Şairimiz, yazar ve fikir adamı Mehmet Akif'i anmak için bir aradayız" dedi.

Prof. Dr. Akkın, "Özellikle sevgili öğrencilerimize, İstiklal Marşımızın dizelerinin yazıldığı ve kabul edildiği günlerin, Cumhuriyet tarihimizin en zorlu dönemine, bağımsızlık mücadelemizin tam ortalarına rastladığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi ile Temmuz 1923'teki Lozan Antlaşması arasındaki yaklaşık 5 yıllık dönemde, henüz başkent olan İstanbul dahil ülkemiz topraklarının bir bölümü işgal altındaydı. TBMM henüz bir yaşını doldurmamış bir filizdi ve Cumhuriyetin ilanına daha iki yıldan fazla zaman vardı. O günlerin yaşandığı olumsuz ortamı tam olarak tanımlayacak bir sıfat bulmak güç. Fakat bugün burada sadece 100 yıl önceki bir tarihi konuşmuyoruz. Çünkü tarih ne sadece geçmiş ne de sadece siyasal mücadelelerin kronolojisidir. Tarih aynı zamanda bugündür, yarındır. Tarih kültürdür, edebiyattır. İstiklal Marşımız bunun en önemli kanıtlarından biridir. Çok anlamlı bir tanımlama, var olmakla yok olmak arasındaki bıçak sırtı zamanda yazıldığını söyler. İstiklal Marşımız ilelebet payidar Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun bağımsızlığının abidesidir. Bu büyük abide önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve gönül borcuyla anıyor ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ortak Dersler Birimi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Didem Karayakupoğlu ise Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili bilgiler vererek, "Milletin Sesi Mehmet Akif" temalı bir konuşma yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı tören, öğrencilerden oluşun koronun İstiklal Marşı'nı okuması ve şiir dinletisiyle son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA