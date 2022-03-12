İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Haberler

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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kurtalan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kurtalan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, "Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı" adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünü konu alan kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin ve eşi Merve Taştan Tekin, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kurtalan, Hisarcık, Güncel, Haberler

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