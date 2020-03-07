İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu, bütün salon ayakta alkışladı

07.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:56

Isparta'da düzenlenen Okullararası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'nda 11 yaşındaki Mustafa Parlak'ın gözyaşları arasında okuduğu İstiklal Marşı salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.



İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Akçeşme Ortaokulu konferans salonunda yapılan İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasında Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak'ın oğlu olan Mustafa Parlak'ın, marş okurken hıçkıra hıçkıra ağlaması salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.



Sıra kendisine geldiğinde sahneye çıkan Mustafa, sakin başladığı İstiklal Marşı'nın ortalarına doğru gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Hıçkırarak marşı okumaya devam eden Mustafa, marşı bitirdiğinde salondan adeta alkış tufanı koptu. Jüri, yaklaşık 50 öğrenci arasından Mustafa'yı birinci ilan ederken, görüntüler sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı. - ISPARTA

Kaynak: İHA