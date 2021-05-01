İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
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İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

- İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanarak Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

- İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanarak Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan şahıslar sonra Beyoğlu ilçe Emniyetin Müdürlüğü'ne götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanan bir grup İstiklal Caddesi çıkmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermedi. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler Beyoğlu ilçe Emniyetin Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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