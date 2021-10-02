İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - İstiklal Caddesinde sokak müziği yapan iki kişi, giydikleri Kızılderili kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Çocuklar Kızılderili müziğiyle dans ederken, bazı vatandaşlar ise Kızılderili kıyafetli müzisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstiklal Caddesi'nde her geçen gün farklı kıyafetlerle sokak müziği yapan sanatçılara bir yenisi daha eklendi. Dün öğlen saatlerinde geleneksel kıyafetleri ve çalgılarıyla İstiklal Caddesi'ne gelen iki Kızılderili, müzikleriyle vatandaşların ilgisini çekti. Kızılderililer hem üflemeli hem de telli geleneksel çalgılarıyla caddeden geçen vatandaşlara müzik kültürlerini tanıttı. Rengarenk ve içinde kuş tüyleri ve çeşitli kumaşların kullanıldığı geleneksel kıyafetler giyen Kızılderililer, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak hem çalgı çaldılar hem de fotoğraf çektirdi. Çocuklar ise Kızılderili müziğiyle dans etti.

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