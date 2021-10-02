İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | Genel

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi İstiklal Caddesinde sokak müziği yapan iki kişi, giydikleri Kızılderili kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - İstiklal Caddesinde sokak müziği yapan iki kişi, giydikleri Kızılderili kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Çocuklar Kızılderili müziğiyle dans ederken, bazı vatandaşlar ise Kızılderili kıyafetli müzisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstiklal Caddesi'nde her geçen gün farklı kıyafetlerle sokak müziği yapan sanatçılara bir yenisi daha eklendi. Dün öğlen saatlerinde geleneksel kıyafetleri ve çalgılarıyla İstiklal Caddesi'ne gelen iki Kızılderili, müzikleriyle vatandaşların ilgisini çekti. Kızılderililer hem üflemeli hem de telli geleneksel çalgılarıyla caddeden geçen vatandaşlara müzik kültürlerini tanıttı. Rengarenk ve içinde kuş tüyleri ve çeşitli kumaşların kullanıldığı geleneksel kıyafetler giyen Kızılderililer, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak hem çalgı çaldılar hem de fotoğraf çektirdi. Çocuklar ise Kızılderili müziğiyle dans etti.

(FT-SA- MB-RU

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi

İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Aziz Sancar Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Mehmet Topal Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstiklal Caddesi'nde Kızılderili kıyafetli sokak müzisyenlerine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 09:47:28. #1.17#