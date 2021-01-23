İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım

AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın partisinden istifa ettiği iddia edildi. Arı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise partiye dair herhangi bir ibare bulunmaması ve "Unutulacak Dünler" şarkısının yer alması istifa iddialarını kuvvetlendirdi.

Kulislerde AK Parti'den istifa ettiği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

AK PARTİ LOGOSU VE BAYRAĞINA YER VERİLMEDİ

İddialara göre; Arı'dan partinin çizgisiyle uyuşmadığı için sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa etmesi istendi. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Arı'nın da AK Parti'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceği öne sürüldü.İstifa söylentileri sonrası gözlerin çevrildiği Rasim Arı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Halkla iç içe olduğu görüntülerden kısa kesitlerin yer aldığı videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşan Arı, videoda AK Parti logosu ve bayrağına yer vermedi.

"HERKESİN BAŞKANIYIM"

Başkan Arı'nın videoda "Ben bu şehre, bu şehrin her bir ferdine kurban olurum. A grubunun B grubunun değil herkesin başkanıyım. Bu şehir için kendimi feda etmeye hazırım" ifadelerini kullandığı görüldü.

ŞARKIYLA MESAJ MI VERDİ?

Paylaşımın bir diğer ilgi çeken noktası ise video boyunca devam eden şarkı oldu. Arı'nın Gazapizm'in "Unutulacak dünler yaşanılacak günler var" şarkısıyla bir mesaj vermek istediği öne sürüldü.