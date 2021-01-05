İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi
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İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi

05.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:28
İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi

İspanya'da Mercedes-Benz fabrikasında çalışan 38 yaşındaki bir işçi, şirketin toplu işten çıkarma politikasını protesto etmek için buldozerle fabrikada bulunan toplam değeri 2 milyon euro yani 18 milyon lirayı aşan 50'den fazla aracı ezdi.

İspanya'da Mercedes-Benz fabrikasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

İŞTEN ÇIKARMALARI PROTESTO ETTİ

Mercedes-Benz, Vitoria-Gasteiz'da bulunan fabrikasındaki işçilerin yüzde 10-15'ini işten çıkarma kararı aldı. İşten çıkarılacak olan 38 yaşındaki bir işçi ise bu durumu protesto etmek için 21 km ötede bir buldozer kamulaştırdı. Buldozerle kapıyı kırarak fabrika giren işçi tanesi 29 bin 500 eurodan satılan V-Class serisi 50'den fazla lüks minibüsü ezdi.

ÖZEL MÜLKİYETE ZARAR VERMEKLE SUÇLANACAK

Buldozerle birlikte fabrikanın üretim bandına girmek üzereyken yakalanan protestocu, yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. 50'den fazla araca zarar veren işçi, özel mülkiyete zarar vermek gibi birçok suçla itham edildi.

İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 2 milyon euroyu aşan 50 otomobili buldozerle ezdi
İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 2 milyon euroyu aşan 50 otomobili buldozerle ezdi
İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 2 milyon euroyu aşan 50 otomobili buldozerle ezdi
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