Kurucu Başkan Akif Örük öncülüğünde bu yıl 21.'si düzenlenen yarışmada 14 kadın 14 erkek yarışmacı dereceye girmek için ter döktü. Sunuculuğunu Şenol İpek ve Ebru Öztürk'ün yaptığı yarışmada sanatçı Zeynep Mansur, Yılmaz Taner ve Gökçe Kırgız Taner de sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı.

Finalde birinciliği 16 yaşındaki İzmir doğumlu lise öğrencisi Elif Çakar kazanırken erkeklerde ise İstanbul doğumlu Mert Şeker Mr. Model Of Turkey 2021 seçildi.

Yarışmada kadınlarda ikinciliği İzmirli İrem Alper erkeklerde ise Buğra Algül kazandı. Pandemi kuralları çerçevesinde havuz başında yapılan gecenin üçüncüleri ise kadınlarda Ceylin Tolacıoğlu ile erkeklerde Bahadır Cem Aksu oldu.

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