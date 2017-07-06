İşte Teodosic'in Yeni Takımı
Kariyerini NBA'de sürdürmeye karar veren Sırp basketbolcu Milos Teodosic'in adresi sonunda belli oldu.
Kariyerini NBA'de sürdürmeye karar veren Sırp basketbolcu Milos Teodosic'in adresi sonunda belli oldu. Teodosic, Los Angeles Clippers'a transfer oldu.
CSKA Moskova ile anlaşması sona erdikten sonra şansını NBA'de denemek istediğini açıklayan Teodosic, Clippers'ın yanı sıra Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves ile de görüşmüştü.
30 yaşındaki Sırp oyun kurucu, Los Angeles Clippers ile ikinci yılında oyuncu opsiyonu olmak üzere 2 sene için 12.3 milyon dolara anlaştı.
Kaynak: Sporvadisi.com