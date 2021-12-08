Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi

2022 yılı bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü Tbmm'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin görüşüldüğü sırada kavga çıktı.

CHP'Lİ VEKİL FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP'li Erkan Aydın, kürsüde fotoğrafını göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" dedi.

BAKAN SOYLU "SAHTEKAR" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Aydın'ın sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" demesi üzerine gerginlik arttı. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Süleyman Soylu arasında sözlü sataşma yaşandı. Tansiyon yükselten tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet