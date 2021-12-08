Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi
Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li vekil Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini ana ilişkin fotoğraf karesini gösterdi. Bakan Soylu'nun CHP'li Aydın'a "Sahtekar" demesi üzerine TBMM'de gergin anlar yaşandı.
2022 yılı bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü Tbmm'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin görüşüldüğü sırada kavga çıktı.
CHP'li Erkan Aydın, kürsüde fotoğrafını göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" dedi.
Aydın'ın sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" demesi üzerine gerginlik arttı. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.
Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Süleyman Soylu arasında sözlü sataşma yaşandı. Tansiyon yükselten tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri