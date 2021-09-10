İşte korkunç ölüm anı! Fil önce hortumuyla savurduğu adamı sonrasında ayaklarıyla ezdi

Tayland'ın Pak Chong şehrinde yaşayan 55 yaşındaki Rachan Theerapittayatrakul isimli adam, yol kenarında gördüğü file yemek vermek isterken canından oldu. Aracıyla ilerlediği sırada yol kenarındabağlanmış şekilde duran fili gören adam, aracını durdurarak file şeker kamışı vermek istedi.

HORTUM DARBESİYLE HAVAYA SAVRULDU

Theerapittayatrakul, tam yemeği koymak için eğildiği sırada filden gelen hortum darbesiyle birlikte geriye savruluyor. Ancak feci görüntünün devamı yok. Çünkü videonun devamında talihsiz adam acılar içerisinde ölüyor. Bu anlar, tehlikeli olduğu gerekçesiyle videodan çıkarılmış.

FİLİN SAHİBİ DE KONUŞTU

Filinin karıştığı olayın ardından fil sahibi de açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Taylandlı adam, fili sık sık turistlerin binmesi için aynı bölgeye getirdiğini ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Fil sahibi, hayvanın genelde agresif tavırlar sergilemediğini ifade etti.

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