İşte kısa sürede bakımlı olmanın püf noktaları
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İşte kısa sürede bakımlı olmanın püf noktaları

İşte kısa sürede bakımlı olmanın püf noktaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

KOCAELİ (İHA) – Güzellik ve moda tasarımcı Nasife Canbolat, kısa sürede bakımlı olmak isteyen kadınlara pratik yolları açıkladı.

KOCAELİ (İHA) – Güzellik ve moda tasarımcı Nasife Canbolat, kısa sürede bakımlı olmak isteyen kadınlara pratik yolları açıkladı.

Güzellik ve moda tasarımcısı Nasife Canbolat, 15 yıllık moda ve güzellik deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Kısa sürede bakımlı olmak isteyen ve makyaja uzun süre vakit ayıramayan kadınlar için çok pratik güzellik yöntemleri paylaşan Canpolat, güzel görünmenin alternatif yollarını açıkladı. Koyu renkli rujların her sene kullanıldığını ifade eden Canbolat, ağır makyaj sevmeyen kişiler için çantasında sürekli bir parlatıcı bulundurmasını, parlatıcının kişide doğal ve canlı bir görünüm kazandırdığını söyledi.

"Siyah noktalara bebek kremi önerisi"

Pratik güzellik yöntemlerini kullanarak, çok kısa sürede çok bakımlı görünebilmeniz mümkün diyen Nasife Canbolat, "Sıcak havalarda maskara kullanmaktan kaçınanlar için kirpik kıvırıcılar, bakışların canlanması ve gözlerin belirginleşmesi açısından önem taşır. Makyaj sabitleyici transparan pudranın, ışığı yansıtan özelliği ile cilde aydınlık bir görüntü veriyor ve cildi koruyucu etkisi ile de oldukça faydalı. Cilt yüzeyindeki siyah noktalardan rahatsız olan kişilere ilginç gelecek bir önerim var. Siyah noktalar için hiç bebek kremi kullanmayı denediniz mi? Bebek kremini siyah noktalar için kullanırsanız ne kadar etkili olacağını göreceksiniz. Bebek kremi, küçük yaraları iyileştirme özelliği bulunuyor. Bir de kremin üzerine bal döküp cildinizde sabaha kadar bekletirseniz inanın siz bile sabah kalktığınızda siz bile kendinizi tanıyamazsınız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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