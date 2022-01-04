İşte How I Met Your Mother dizisini, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
YouTube'da "Film Otomat" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Amerikan televizyonlarının en iyi sit-com dizilerinden biri kabul edilen ve 9 sezon devam eden How I Met Your Mother dizisinin en eğlenceli ve en iyi 10 bölümünü sizler için derledi.
YouTube'da film ve dizi önerileri, sinema haberleri, video makaleler, inceleme, liste ve sinemaya dair içerikler hazırlayan Şakir Yıldız, yepyeni videoyla kullanıcılarının karşısına çıktı.
YouTube'da "Film Otomat" film-dizi kanalı için sinema içerikleri ve video makaleler üreten Şakir Yıldız, Amerikan televizyonlarının en iyi sit-com dizilerinden biri kabul edilen ve 9 sezon devam eden How I Met Your Mother dizisinin en eğlenceli ve en iyi 10 bölümünü sizler için derledi.
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