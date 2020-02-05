İşte Hadise'nin babası!
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İşte Hadise'nin babası!

Son dönemde verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren şarkıcı Hadise, babası Hasan Açıkgöz'ün doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
İşte Hadise'nin babası!

Babası ile çekilmiş iki karesini siyah-beyaz olarak sevenleriyle paylaşan , "Babam iyi ki doğdun... Sevi çok seviyorum. Senin arkanda baban var demen hayatımda duyabileceğim en güzel en değerli en sevgi dolu cümle. Allah seni başımızdan eksik etmesin" sözleriyle duygularını ifade eti.

Kaynak: Snob Magazin

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