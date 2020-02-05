İşte Hadise'nin babası!

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41

Babası Hasan Açıkgöz ile çekilmiş iki karesini siyah-beyaz olarak sevenleriyle paylaşan Hadise, "Babam iyi ki doğdun... Sevi çok seviyorum. Senin arkanda baban var demen hayatımda duyabileceğim en güzel en değerli en sevgi dolu cümle. Allah seni başımızdan eksik etmesin" sözleriyle duygularını ifade eti.



