İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle! İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler?
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İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle! İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler?

05.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:34
İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle! İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler?

İşte Bu Benim Masalım dizisi bu akşam ilk bölümü ile TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran gibi isimler rol alıyor. İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle! İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu nedir? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimler?

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrollerde bulunuyor. Ünlü isimler dizide kendi isimleri ile rol alıyorlar. İşte Bu Benim Masalım dizisinin konusu ve detaylar…

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU

Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. İşte Bu Benim Masalım en büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI

  • Aleyna Tilki
  • Cemal Can Canseven
  • Hasan Denizyaran
  • Merve Sevin
  • Göksun Büyükkahraman
  • Ayça Tilki
  • Zeynep Kankonde
  • Kamil Güler
  • Nevra Serezli
  • Yusuf Ege Gönülal
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