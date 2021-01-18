İşte Beşiktaşlı Adem Ljajic'in yeni sevgilisi
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İşte Beşiktaşlı Adem Ljajic'in yeni sevgilisi

18.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:51
İşte Beşiktaşlı Adem Ljajic'in yeni sevgilisi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, yeni bir aşka yelken açtı. İşte Ljajic'in yeni sevgilisi...

Adem Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı ve bu yüzden alkol problemi yaşadığı iddia ediliyordu. Ljajic, 2021'in gelişiyle birlikte kötü günleri geride bıraktı.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Adem Ljajic, Zubejda Buba Beckovic ile yeni bir aşka yelken açtı. Adem Ljajic, yeni sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını ilk kez paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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